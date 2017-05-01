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01 мая 2017
30 апреля 2017
19:00  01 мая 2017 0

Booking.com признал Крым частью Украины

Книги про Крым и украинский кризис. Екатеринбург, крым, карта политическая
Украина вернула себе Крым на сайте Booking.comФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Крым вернулся в состав России
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Один из самых крупных в мире сайтов по бронированию отелей Booking.com признал Крым территорией Украины.

Сервис исправил информацию по требованию прокуратуры Крыма, которую власти Украины создали сразу после вхождения полуострова в состав России.

«Сейчас на сайте Booking.com при обозначении места расположения определенного объекта недвижимости в Крыму, после информации о конкретном населенном пункте указывается, что он находится на территории государства Украина», — приводит агентство 360 сообщение надзорного ведомства.

Теперь в украинской версии сайта рядом с городами Ялта, Севастополь и Керчь действительно написано «Украина». При этом в русскоязычной версии название страны не отображается вообще, рядом с городами просто написано Крым.

Екатерина Холкина
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