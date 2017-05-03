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03 мая 2017
09:53  03 мая 2017 0

Болельщики «Урала» застряли в Сочи из-за поломки самолета

Первый прямой самолет с Китая: Хайнаньские авиалинии. Екатеринбург, уральские авиалинии, ural airlines
В апреле представление пассажирам "Уральских авиалиний" резервного борта закончилось скандаломФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Сочи на 11 часов задерживается вылет рейса до Екатеринбурга с болельщиками футбольного клуба «Урал». Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии», свердловчан доставят домой на запасном самолете.

Воздушное судное Airbus A320 должно было приземлиться в уральской столице еще в 4:10, однако сейчас его прибытие намечено на 15:00, гласят данные онлайн-табло Кольцово.

В «Уральских авиалиниях» нашему агентству пояснили, что на борту была обнаружена техническая неисправность.

«Для доставки пассажиров в Екатеринбург будет задействовано резервное воздушное судно. В соответствии с Федеральными авиационными правилами пассажирам предоставлены все положенные услуги, в том числе размещение в гостинице. Планируемое время вылета: 12:00. Авиакомпания „Уральские авиалинии“ приносит извинения пассажирам рейса за временные неудобства», — прокомментировали задержку рейса в авиакомпании.

Аналогичная история с самолетом «Уральских авиалиний» случилась в апреле, когда рейс из Екатеринбурга в Сочи задержали более чем на пять часов. Взамен компания прислала резервный борт, который оказался меньше предыдущего. Из-за этого с рейса пришлось снять около 20 пассажиров. По этому поводу начала проверку транспортная прокуратура.

2 мая футбольный клуб «Урал» проиграл московскому «Локомотиву» в финале Кубка России со счетом 2:0. Исторический матч закончился массовой дракой, из-за которой были удалены четыре футболиста обеих команд.

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.Ru»
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