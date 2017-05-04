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04 мая 2017
03 мая 2017
18:11  04 мая 2017 0

Центр Челябинска отказались перекрыть ради праздничного шествия

Парад Победы Челябинск, парад
Власти отправили студентов маршировать по другому маршруту (фото их архива)Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти Челябинска отказались от идеи перекрыть движение в центре города ради торжественного шествия студентов ЮУрГУ, сообщили «URA.RU» в мэрии. Вместо проспекта Ленина слушатели военного факультета университета 5 мая промаршируют по Аллее Славы.

Изначально предполагалось, что в этот день с 9.45 до 11.15 придется тормозить транспорт на проспекте Ленина от улицы Лесопарковой до улицы Красной, на улице Красная от проспекта Ленина до улицы Коммуны и на улице Коммуны от улицы Красной до улицы Кирова. Другие ограничения движения, связанные с репетицией парада, никто не отменял.

Масштабное перекрытие дорог в центре города в субботу, 29 апреля, спровоцировало массовое недовольство горожан. Из-за 85-й общегородской легкоатлетической эстафеты на несколько часов было парализовано движение не только на центральной транспортной артерии города, но и на прилегающих улицах. «Да, сейчас популярность легкой атлетики у нас близка к нулю, но в любом случае придется терпеть. Бегали и будем бегать», — прокомментировал один из участников мероприятия раздраженные оценки челябинцев. Мэр города Евгений Тефтелев, однако, оказался не столь категоричен — и пообещал учесть мнение жителей при организации дальнейших мероприятий.

Алексей Шумов
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