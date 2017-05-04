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04 мая 2017
03 мая 2017
02 мая 2017
20:26  04 мая 2017 0

В рекламе центра в Тюмени вместо батута — рейхстаг, и парень скачет со знаменем Победы. Ветераны уже отреагировали. ВИДЕО

Интерактивная выставка
Знамя Победы в Тюмени использовали для рекламыФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Тюменский батутный парк Kenga выпустил проморолик, в котором использовал копию знамени Победы. Таким образом руководство парка сообщило о новой развлекательной акции.

Ролик под названием «Захват Рейхстага» появился в группе батутного парка. На видео молодой человек с красным флагом выполняет акробатические трюки под музыку песен «День победы» и «I’ve Got the Power». Однако в руках он держит не просто красное полотнище, а копию знамени Победы.

В батутном парке оперативно не удалось получить комментарий по поводу использования в развлекательном ролике знамени Победы.

В Тюменском городском совете ветеранов, пенсионеров войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов пояснили, что символ знамени Победы не должны использовать в развлекательных или рекламных целях.

«У детей закладывается почитание к символам. А какое может быть почитание, если с ним прыгают? — сказал собеседник „URA.RU“. — Может, конечно, молодой человек не знает закона и того, что знамя победы — это государственный символ».

В федеральном законе от 7 мая 2007 года№68 «О знамени Победы прописаны четкие варианты использования символа. «Во время торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы, проводимых федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями, общественными объединениями, возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в городе Москве и другим памятникам Великой Отечественной войны 1941—1945 годов в День Победы и другие дни, связанные с событиями Великой Отечественной войны 1941—1945 годов, а также для выставления на обозрение вместо Знамени Победы в случае, если оно убрано с обозрения для проведения реставрационных работ, могут использоваться копии Знамени Победы».

Владимир Балтунов
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