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06 мая 2017
05 мая 2017
00:05  06 мая 2017 0

Лавров и Тиллерсон провели переговоры по Сирии

Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, лавров сергей, пмэф-2016
Сергей Лавров вновь созвонился с американским коллегойФото: Владимир Андреев © URA.RU

Руководитель госдепартамента США Рекс Тиллерсон и глава МИД РФ Сергей Лавров провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили дальнейшие действия Москвы и Вашингтона по деэскалации конфликта в Сирии. Об этом сообщила пресс-служба российского ведомства.

Известно, что беседа состоялась по инициативе американской стороны. Лавров и Тиллерсон обсудили совместные шаги по сириийскому вопросу в свете договоренностей, которые ранее были достигнуты в Астане. В частности, речь шла о необходимости установления режиме прекращения огня обеими сторонами конфликта. Помимо этого, был затронут вопрос взаимодействия США и России в борьбе с терроризмом, сообщает «Nation News»

«Затрагивались некоторые другие региональные проблемы и вопросы двусторонней повестки дня. Собеседники условились относительно дальнейших российско-американских контактов», — говорится в заявлении МИД РФ.

Сергей Макеев
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