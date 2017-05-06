Лавров и Тиллерсон провели переговоры по Сирии

00:05 06 мая 2017 0

Сергей Лавров вновь созвонился с американским коллегой Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Руководитель госдепартамента США Рекс Тиллерсон и глава МИД РФ Сергей Лавров провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили дальнейшие действия Москвы и Вашингтона по деэскалации конфликта в Сирии. Об этом сообщила пресс-служба российского ведомства.

Известно, что беседа состоялась по инициативе американской стороны. Лавров и Тиллерсон обсудили совместные шаги по сириийскому вопросу в свете договоренностей, которые ранее были достигнуты в Астане. В частности, речь шла о необходимости установления режиме прекращения огня обеими сторонами конфликта. Помимо этого, был затронут вопрос взаимодействия США и России в борьбе с терроризмом, сообщает «Nation News»

«Затрагивались некоторые другие региональные проблемы и вопросы двусторонней повестки дня. Собеседники условились относительно дальнейших российско-американских контактов», — говорится в заявлении МИД РФ.