Скончался актер из фильма «Убить Билла»

07:53 11 мая 2017 0

Майкл на съемках фильма "Убийство на мировой серии" 1977 года Wikimedia Commons

Актер Майкл Паркс скончался в возрасте 77 лет, сообщает «Национальная служба новостей».

Известный актер участвовал в более чем сотне фильмах и сериалах. Паркс снимался в фильмах Тарантино и Роберта Родригеса. В картине «От заката до рассвета он сыграл роль техасского рейнджера Эрла Макгроу, а после этого вернулся в этой же роли в обоих частях «Убить Билла». Молодой Майкл запомнился зрителям и по своей роли в сериале «Твин Пикс».

Паркс родился 24 апреля 1940 года в Калифорнии. О причине смерти актера пока не сообщается.