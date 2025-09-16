Адвокат Трещев оценил шансы жены звезды «Реальных пацанов» вернуть деньги за квартиру, проданную бывшим

Семья звезды сериала «Реальные пацаны» Владимира Селиванова оказалась в центре скандала. Супруга актера из-за бывшего мужа Сергей Калмыкова осталась без квартиры, а также не получает алименты на их двоих общих детей. Теперь блогер-миллионник Александра Селиванова вынуждена судиться с бывшим. Адвокат Александр Трещев в беседе с URA.RU объяснил, есть ли шансы у жены Селиванова выиграть это дело.
Экс-супруг жены звезды «Реальных пацанов» продал ее квартиру в Видном за 8 млн рублей, не отдав бывшей ни копейки. При этом Селиванова утверждает, что недвижимость предназначалась для детей. Кроме того, в квартире была установлена кухня за 250 тысяч рублей, деньги на которому дала мама Александры.
«С точки зрения действующего семейного и гражданского законодательства РФ, ситуация требует юридического разбора по нескольким направлениям. Первое. Право собственности на квартиру. Ключевой вопрос: кому принадлежала квартира на момент продажи?
Если квартира была оформлена на бывшего мужа (Сергея Калмыкова) — он имел законное право ее продать, даже если в ней жила бывшая супруга или дети. Если квартира была совместно нажитым имуществом (приобретена в браке), то Александра Селиванова имела право на ? долю в ней, независимо от того, на кого оформлена. Продажа без ее согласия — незаконна, и сделку можно оспорить в суде (ст. 35 СК РФ).
Что нужно делать Александре: запросить в Росреестре выписку из ЕГРН — кто собственник и когда приобретена квартира. Если приобретена в браке — подать иск о признании сделки недействительной или о взыскании компенсации за ? стоимости (если квартира уже перепродана добросовестному покупателю)», — говорит правозащитник.
Александра уверяет, что бывший не только тайно распорядился судьбой квартиры, но и игнорирует свои родительские обязанности: отказался от общения с сыном и дочерью и не платит алименты.
Адвокат Трещев напоминает, что согласно статье 80–83 СК РФ, родители обязаны содержать несовершеннолетних детей. Если этого не происходит, согласно букве закона есть несколько вариантов: подать на алименты через суд. Сделать это можно до трех лет назад, если Селиванова докажет, что предпринимала меры к получению средств. Если решение суда уже есть — передать его судебным приставам для принудительного исполнения. При уклонении от уплаты — требовать привлечения к административной или уголовной ответственности (ст. 157 УК РФ — злостное уклонение от уплаты алиментов).
«Дополнительно можно требовать индексации задолженности по алиментам. Если отец продал имущество и скрывает доходы — через приставов можно наложить арест на его счета, имущество, запретить выезд», — поясняет Трещев.
Что касается кухни, которую купила мама Александры, то случай установки мебели в чужой квартире считается добровольным улучшением чужого имущества.
«По общему правилу ст. 245 ГК РФ, если улучшения не были согласованы с собственником и не увеличили стоимость имущества существенно — возмещение не положено. Но если есть договор займа, расписка, чеки, переписка, где Сергей соглашался вернуть деньги — можно подать иск о взыскании неосновательного обогащения (ст. 1102 ГК РФ) или возврате займа (ст. 807–810 ГК РФ). Что делать: собрать доказательства: чеки, переписку, показания свидетелей, видео/фото установки кухни. Подать иск от имени мамы Александры (она — потерпевшая сторона) к Сергею о взыскании 250 000 рублей».
У супруги Селиванова есть реальные шансы вернуть значительную часть средств — как минимум половину от стоимости квартиры (если она совместная) и алименты на детей.
«Я рекомендую срочно обратиться к юристу по семейному праву — для сбора документов и стратегии. Запросить выписку из ЕГРН — установить статус квартиры. Подать иск о разделе имущества — в течение 3 лет после развода (если не пропущен срок). Маме — подать отдельный иск о взыскании 250 000 рублей — с приложением чеков и переписки. Взыскать алименты через суд или приставов — с расчетом задолженности. При злостном уклонении — подать заявление в полицию по ст. 157 УК РФ. Юридически ситуация поправима — но требует активных, грамотных и быстрых действий», — резюмировал адвокат.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.