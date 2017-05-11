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Главные новости Тюменской области
10:12  11 мая 2017 0

Мультиварка за оплату ЖКУ. Тюменская компания наградила добросовестного плательщика

Людмиле Коломасовой стоило только подумать о мультиваркеФОТО: ЭК "Восток"

Клиентка Энергосбытовой компании «Восток» победила в акции «Онлайн-плательщик». В подарок добросовестная женщина получила мультиварку.

«У нас дома есть мультиварка, но она уже старенькая, и мы недавно обсуждали, что было бы неплохо новую, да и чтобы функций побольше. И тут звонят из компании», — поделилась шестая победительница акции «Онлайн-плательщик» Людмила Коломасова.

Акция «Онлайн-плательщик» продлится до 1 июля 2017 года. C подробными условиями можно ознакомиться на сайте компании.

Семен Гринберг
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