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11:53  11 мая 2017 0

В ХМАО мэр получил за работу в администрации 400 тысяч рублей

Дума ХМАО. Ханты-Мансийск., хохряков борис, дегтярев сергей
Почти все доходы Сергея Дегтярева (слева) составила зарплата депутатаФото: Александр Елизаров © URA.RU
новость из сюжета:
Декларационная кампания
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Глава Нефтеюганска Сергей Дегтярев за 2016 год заработал почти 5,5 млн рублей. Сведения о доходах градоначальника опубликованы на официальном сайте администрации города.

В декларации градоначальника отмечается, что большую часть доходов Сергея Дегтярева составила зарплата депутата Думы ХМАО — 4,9 млн рублей. А вот за работу в должности мэра (которую Дегтярев получил в октябре 2016 года) он получил 468 тыс. рублей.

Сергей Дегтярев предпочитает передвигаться на Toyota Land Cruiser 200. В собственности у мэра десятые доли двух дачных участков (22 и 16 соток), дачный участок (24 сотки), два земельных участка под жилищное строительство (2327 и 1500 кв.м площадью), а также небольшой участок земли для производственной деятельности (36 кв. м), жилой дом (230 кв. м), гараж и небольшое нежилое помещение. В пользовании у мэра Нефтеюганска квартира (205 кв. м).

Супруга Дегтярева заработала за 2016 год чуть меньше мужа — 5,2 млн рублей. В собственности у нее только нежилое помещение (393 кв. м). Передвигается жена мэра на Kia Rio и Infiniti EX25. У дочери и сына Сергея Дегтярева доходов и собственности нет.

Антон Степыгин
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