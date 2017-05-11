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11 мая 2017
10 мая 2017
Главные новости Свердловской области
13:05  11 мая 2017 0

Полицейский покончил с собой в Свердловской области

По предварительной версии, причиной самоубийства стал семейный конфликтФото: страница ВК Алексея Могильникова

29-летний старшина полиции Алексей Могильников покончил с собой в подъезде дома в поселке Ачит, мужчину обнаружили соседи. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, коллеги Могильникова.

«Артинским межрайонным следственным отделом проводится доследственная проверка по факту смерти мужчины. По данным осмотра признаков криминальной смерти не обнаружено, тело отправлено на судебно-медицинское исследование», — сообщил «URA.RU» Александр Шульга, старший помощник руководителя СКР по Свердловской области.

Инцидент подтвердили в и ГУ МВД по Свердловской области.

«Действительно, такое ЧП с личным составом было. 10 мая в 9.30 при входе в подъезд многоквартирного дома по улице Новой в поселке Ачит местные жители обнаружили тело мужчины. Личность гражданина установлена. Им оказался сотрудник ИВС ОП № 26 МО МВД России „Красноуфимский“ старшина полиции 1988 года рождения. На место происшествия выезжал заместитель начальника УРЛС ГУ МВД по Свердловской области полковник внутренней службы Андрей Карюшин, представители ОРЧ СБ и инспекции по личному составу. По предварительным данным, причиной такого поступка могли стать семейно-бытовые отношения. Сотрудник находился на выходном, в гражданской одежде. У него остались жена и трое детей. Более подробные и точные обстоятельства сейчас устанавливают сыщики угрозыска и наши коллеги из СК», — прокомментировал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Александр Лукманов
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