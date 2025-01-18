В Свердловскую область резко придут сильные морозы

В Свердловской области в предпоследнюю неделю января придут морозы с температурами до -29 градусов. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин.
«[Начиная со вторника] в тылу циклона на Урал распространится очень холодная (до -27, -29 градусов) воздушная масса арктического происхождения. Похолодание будет быстрым, но не очень значительным при такой воздушной массе, продлится примерно до четверга», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
В Свердловской области 19 января ожидается ночью от -7 до -12 градусов. Днем температура поднимется до -2, -7 градусов. В столице Урала же прогнозируется преимущественно облачная погода, возможны небольшой снег. Ветер юго-западный со скоростью от 3 до 8 метров в секунду с порывами до 11 м/с. Температура ночью будет от -7 до -9 градусов, днем 20 января она поднимется до -3, -5 градусов.
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