18 января 2025

В Свердловскую область резко придут сильные морозы

Синоптик Пулин: в Свердловской области быстро похолодает до -29 градусов
© Служба новостей «URA.RU»
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Морозы уйдут из региона к 23 января
Морозы уйдут из региона к 23 января Фото:

В Свердловской области в предпоследнюю неделю января придут морозы с температурами до -29 градусов. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин.

«[Начиная со вторника] в тылу циклона на Урал распространится очень холодная (до -27, -29 градусов) воздушная масса арктического происхождения. Похолодание будет быстрым, но не очень значительным при такой воздушной массе, продлится примерно до четверга», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

В Свердловской области 19 января ожидается ночью от -7 до -12 градусов. Днем температура поднимется до -2, -7 градусов. В столице Урала же прогнозируется преимущественно облачная погода, возможны небольшой снег. Ветер юго-западный со скоростью от 3 до 8 метров в секунду с порывами до 11 м/с. Температура ночью будет от -7 до -9 градусов, днем 20 января она поднимется до -3, -5 градусов.

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В Свердловской области в предпоследнюю неделю января придут морозы с температурами до -29 градусов. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин. «[Начиная со вторника] в тылу циклона на Урал распространится очень холодная (до -27, -29 градусов) воздушная масса арктического происхождения. Похолодание будет быстрым, но не очень значительным при такой воздушной массе, продлится примерно до четверга», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». В Свердловской области 19 января ожидается ночью от -7 до -12 градусов. Днем температура поднимется до -2, -7 градусов. В столице Урала же прогнозируется преимущественно облачная погода, возможны небольшой снег. Ветер юго-западный со скоростью от 3 до 8 метров в секунду с порывами до 11 м/с. Температура ночью будет от -7 до -9 градусов, днем 20 января она поднимется до -3, -5 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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