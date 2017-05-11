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16:29  11 мая 2017 0

Полиция ХМАО пропагандирует «peace» и «дец». ФОТО

Югорские полицейские сфотографировались с листочками хиппиФото: соцсети

Специфическая фотография сотрудников ГИБДД Нижневартовска вызвала общественный резонанс в соцсетях. В руках представителей полиции были замечены карточки с английской надписью «peace» и русскими буквами «дец», между которыми располагается «пацифик» — знак мира, добра и разоружения. Снимок был опубликован новостным порталом transparant.news‏ в Твиттере.

«Где-то в Нижневартовске ГИБДД борется за мир как может», — так подписано изображение.

Одним из людей на снимке является старший инспектор группы пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по Нижневартовску Николай Дубаенко. С целью разобраться в ситуации и узнать, почему югорские полицейские пропагандируют «peace» и «дец», корреспондент агенства созвонился с Дубаенко.

«Комментировать ситуацию я не буду, обращайтесь в пресс-службу, составляйте официальный запрос, и получите ответ», — ответил капитан полиции.

В пресс-службе УМВД по Нижневартовску сообщили, что инспекторы группы пропаганды участвовали в совместной акции с байкерами, которые подписали петицию по соблюдению правил дорожного движения. Было сделано общее фото — в руках у его участников были только профилактические листовки, которые они вручали. Пацифик и надписи наверняка являются фотошопом, предположили в городской полиции.

Люди в погонах пропагандируют мир, любовь, и загадочный «дец»
Фото: соцсети

Игорь Волосин
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