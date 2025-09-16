Мэр из ХМАО представил проекты КРТ в Москве

Глава Сургутского района (ХМАО) Андрей Трубецкой выступил с докладом о комплексном развитии территорий в муниципалитете на всероссийском форуме-выставке «Земли России», который проходит в Москве 16 и 17 сентября. В мероприятии участвуют представители 45 субъектов федерации, Государственной Думы, Минстроя, Минэкономразвития и Минсельхоза. Информация размещена в официальном telegram-канале главы муниципалитета.
«Впервые механизм КРТ был запущен в Сургутском районе в прошлом году. Пилотным стал проект в Барсово по ул. Кубанской — Обской. Земельный участок размежеван, поставлен на учет и передан застройщику. До конца года он должен начать строительство многоквартирных жилых домов», — рассказал Трубецкой 1500 участникам и 150 экспертам.
Форум позволяет обмениваться опытом и влиять на развитие ключевых отраслей. Сургутский район — один из передовых муниципалитетов Югры, где уже начинается реализация кейсов КРТ. Этот механизм позволяет решить давнюю проблему — расселить аварийное и фенольное жилье, оставшееся в наследство после эпохи «Большой нефти». «Рассказал коллегам о нашей комплексной работе с инвесторами. На территории Сургутского района потребность в жилье для расселения аварийного фонда составляет более 500 тысяч квадратных метров. Один из механизмов решения этого вопроса — проекты КРТ — был одобрен на градостроительном совете округа под председательством губернатора Югры Руслана Кухарука», — уточнил глава района.
В муниципалитете предложили провести реновацию территорий, когда на месте аварийного жилья строится новое и создается необходимая инфраструктура. В поселении Барсово на месте аварийных домов в районе улиц Апрельской и Щемелева предполагается строительство нескольких многоквартирных домов, а также обустройство сквера и аллеи. В поселке есть и вторая территория под КРТ — в районе улиц Кубанской, Мостостроителей, Обской и Майской.
Третий проект реализуется в поселке Солнечный. В третьем и пятом кварталах там, кроме домов и благоустройства, планируют возвести молодежный центр. Трубецкой рассказал экспертам, что сроки реализации составляют от четырех до шести лет, объемы строительства — от 13 до 55 тысяч квадратных метров. В перспективе муниципалитет планирует выкупить большую часть квартир в новых домах под переселение. Четвертый проект комплексного развития территории запланирован в Лянторе.
Муниципальные власти начали активно внедрять механизм комплексного развития территорий (КРТ) в 2024 году. Первым примером реализации механизма стал проект в поселении Барсово, в районе пересечения улиц Кубанской и Обской. Участок земли прошел процедуру межевания, поставлен на кадастровый учет и передан застройщику. Согласно установленным срокам, компания-застройщик обязуется начать строительство многоквартирных домов на данной территории до конца 2025 года.
