{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,12
Динамика за 2 недели
Евро 62,16
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
11 мая 2017
16:42  11 мая 2017 0

В Екатеринбурге закрыли овощебазу №4. «Торговцы зашли в склады, но их тут же разогнали по домам»

4-ая овощебаза. Екатеринбург
Сотрудники овощебазы не смогли попасть на рабочие местаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В четверг, 11 мая, работа скандально известной овощебазы №4 оказалась парализована. Около 9 утра по требованию нового конкурсного управляющего склады оказались закрыты для инвентаризации и расчета с кредиторами. Об этом сообщает «АиФ-Урал» со ссылкой на информированные источники.

«Ждали каких-то налоговиков. Весь народ стоял на улице под дождем. Где-то в 11 торговцы зашли в склады, но их тут же разогнали по домам», — приводит издание слова собеседника.

Подтвердить информацию не удалось. Сотрудники полиции и налоговой службы на территории овощебазы никаких мероприятий не проводили. В региональной службе судебных приставов оперативно прокомментировать ситуацию не смогли.

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров