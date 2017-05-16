По словам пострадавшего, он смог зафиксировать происходящее на смартфонСкрин: видео Yutube @Xthysq gkfo@
Полиция Челябинска проверяет информацию о жестоком избиении инвалида II группы в супермаркете сети «Проспект», сообщили «URA.RU» в пресс-службе городского УМВД. В торговой сети скандальное видео, которое появилось в Сети, назвали фейком.
ЧП якобы произошло в супермаркете «Проспект», расположенном по ул. Салютная, 27 в Тракторозаводском районе города. По данным правоохранителей, представившиеся охранниками магазина двое мужчин подошли к инвалиду II группы Елизару Кудымову и предложили ему вывернуть карманы и доказать, что он ничего не украл. До этого Кудымов принес на кассу бритвенные кассеты, но потом вернул их на стойку.
Когда он попросил вызывать для проведения досмотра полицию, его завели в подсобное помещение и избили. Затем облили водой и вывели из магазина, после чего Кудымов обнаружил пропажу бумажника, котором были 2 тысячи рублей.
Ролик появился в соцсетях 15 мая. На нем видно, как пострадавшего ведут по помещению магазина люди в черной форме. При этом с обеих сторон звучат нецензурные оскорбления, где наиболее удобоваримыми являются слова «дурак» и «сам гнилой». Далее следует сцена собственно избиения.
В оригинале герои ролика общаются, не выбирая слов
Видео: аккаунт Yоutube «Черный плащ»
У представителей «Проспекта» имеется собственная версия. «Действительно, этот человек 24 апреля дважды был в магазине — и его дважды выводила охрана. Это зафиксировано камерами наблюдения. Выводили потому, что он был сильно пьян — и это отражено в протоколе, который составили вызванные полицейские», — пояснил «URA.RU» коммерческий директор розничной сети «Проспект» Андрей Грибанов.
По мнению Грибанова, представленное видео является фейком. «Охрана сети „Проспект“ носит совершенно другую форму. На „героях“ видеоролика берцы и бронежилеты, которые разрешены либо сертифицированным организациям, либо государственным подразделениям. Нам эти люди неизвестны, в каком помещении сделана запись — тоже непонятно», — заметил Грибанов.
1/2
Представители торговой сети указывают, что их сотрудники пользуются совершенно другой формой Фото: РС «Проспект»
Представители «Проспект» не стали комментировать, что могло стать причиной появления скандального видео. Но, вне зависимости от исхода начавшегося разбирательства, заранее отказались от претензий к инвалиду.
Торговая сеть «Проспект» известна челябинцам, как принадлежащая семье бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Сам он объявлен в международный розыск по уголовному делу о получении крупных взяток и подстрекательстве в клевете. Однако суд отказался санкционировать арест проходящего курс онкологического лечения в Лондоне экс-чиновника.