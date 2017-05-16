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17:04  16 мая 2017 0

Пострадавшие от паводка в Ишиме будут получать компенсации, но не все: есть важное уточнение

Деньги, пять тысяч, зарплата, деньги, рубли
Сумма компенсаций для пострадавших от паводка составляет 50 тыс. рубФото: Александр Елизаров © URA.RU

Компенсации жителям Ишимского района за потерянное имущество во время паводка будут выплачиваться из федерального и областного бюджетов, об этом на совместном брифинге с министром МЧС Владимиром Пучковым заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Размер компенсационной выплаты составляет 50 тыс. рублей на домовладение. Материальную помощь на первоочередные нужды получили 54 ишимские семьи. В районе финансы выплатили 64 семьям. На общую сумму 2,4 млн рублей, сообщает РБК Тюмень со ссылкой на источник в правительстве региона.

«У нас со вчерашнего дня выплачивается материальная поддержка людям, чьи дома попали в зону подтопления. Основная масса людей поддержку уже получила» — заявил Якушев. Губернатор подчеркнул, что выплаты продолжатся по мере того, как будут выявляться семьи, для которых дачи были единственным жильем и которые в связи с этим имеют право на матпомощь из регионального бюджета

Владимир Балтунов
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