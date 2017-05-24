{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,56
Динамика за 2 недели
Евро 63,62
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
24 мая 2017
23 мая 2017
22 мая 2017
Главные новости Челябинской области
10:59  24 мая 2017 0

Из челябинской колонии выгнали на улицу почти сотню заключенных

Мариуполь. Мародерство и пожар в поспешно оставленной военными воинской части. Украина, пожар, тушить, вечер, огонь, ночь
Пожар разгорелся ночью (архивное фото)Фото: Карина Ванеш © URA.RU

Из-за ночного пожара в жилом корпусе исправительной колонии №2 в Металлургическом районе эвакуировано 99 заключенных. Возгоранию был присвоен повышенный номер опасности, сообщили «URA.RU» в управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 23.16, накануне, локализовать пламя удалось в 00.26, а полностью потушить удалось только в 05.02 вторника, 24 мая.

Причины возгорания пока выясняются. Известно, что пожар произошел в одноэтажном железобетонном здании площадью 500 кв. м. Сгорело 100 квадратных метров кровли и 50 квадратных метров в жилом помещении. Пострадавших нет.

В пресс-службе ГУ ФСИН по Челябинской области добавили, что огонь вспыхнул в 22.55. Сгорело только 100 квадратных метров кровли отряда №13. Все 99 эвакуированных человек распределили по другим отрядам. В тюремном ведомстве также заявляют об отсутствие пострадавших.

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров