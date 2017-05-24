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24 мая 2017
23 мая 2017
Главные новости Челябинской области
17:02  24 мая 2017 6

Южноуральские чиновники поделили собранные на капремонт миллиарды

Капитальный ремонт крыши жилого здания. ЖКХ. Челябинск, жкх, капремонт, жилищный фонд
План уже утвердил губернатор ДубровскийФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В 2017 году на капремонт многоквартирных домов в Челябинской области израсходуют 5,4 млрд рублей, сообщили «URA.RU» в правительстве региона. Все работы проведут на средства, собранные собственниками жилья.

Рабочие появятся в 1534 домах и выполнят 7357 видов работ. В том числе предполагается замена либо капитальный ремонт почти 1,4 тыс. лифтов. Большая часть конкурсов, как сообщили «URA.RU» в пресс-службе регионального оператора капремонтов, прошла в конце прошлого года и в первом квартале текущего. Это позволило практически в три раза увеличить объем работ по сравнению с 2016 годом.

Сегодня южноуральцам приходится платить по 7 рублей с каждого квадратного метра квартиры, в 2018 году плата увеличится до 7 рублей 40 копеек, а в 2019-м составит уже 7,8 рубля с «квадрата».

Владимир Васин
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