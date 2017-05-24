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24 мая 2017
Главные новости Свердловской области
17:49  24 мая 2017 1

«Глубина воронки — 10 метров!». Выяснилось, кто хозяин огромного провала в промзоне под Екатеринбургом

Провал асфальта в Кургане
К счастью, при обвале грунта никто не пострадал. На месте работает МЧСФото: Александр Исаков, Типичный Курган

Появились подробности ЧП в Среднеуральске (город-спутник Екатеринбурга), где произошел провал грунта. Как сообщили «URA.RU» в администрации Среднеуральска, образовавшаяся яма имеет около 5-8 метров в диаметре и порядка 10 метров в глубину.

«На территории промышленной зоны обнаружен провал грунта, — сообщили агентству в пресс-службе Главного управления МЧС по Свердловской области. — Угрозы для жизни и здоровья людей нет, специалисты выясняют причины произошедшего».

На месте происшествия сейчас работают спасатели МЧС, представители администрации города и Среднеуральской ГРЭС. «Данный инцидент произошел за пределами территории электростанции, — пояснили агентству в пресс-службе ПАО „Энел Россия“ (компании, которая владеет энергоактивом). — Среднеуральская ГРЭС работает в штатном режиме».

Как удалось выяснить «URA.RU», провал образовался на территории ОАО «Свердловэлектроремонт» по адресу Ленина, 2а. По телефонам этого предприятия отвечают сотрудницы, которые не в курсе произошедшего. По их словам, начальник находится в цехе.

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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