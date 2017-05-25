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25 мая 2017
24 мая 2017
13:43  25 мая 2017 0

Процесс по делу о громком ДТП в ХМАО хотят перенести в родной город погибших детей. Обвиняемые опасаются за свои жизни

Суд по выбору меры пресечения Тарасовой. Ханты-Мансийск , ханты-мансийск, суд, тарасова ирина
Директор СДЮШОР "Сибиряк" Ирина Тарасова в камере в зале суда в Ханты-МансийскеФото: Эльдар Булатов © URA.RU
новость из сюжета:
Автобус с детьми попал в крупное ДТП в ХМАО
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Суд ХМАО-Югры рассмотрит ходатайство о переносе в Нефтеюганск процесса по громкому делу о ДТП с автобусом. Трагедия унесла жизни 12 человек, 10 из них — дети. Заседание по данному вопросу назначено на 30 мая, сообщил «URA.RU» в четверг, 25 мая пресс-секретарь окружного суда Александр Голубев.

На переносе дела настаивают родители погибших детей — школьники являлись воспитанниками местной спортивной школы «Сибиряк» и постоянно проживали в Нефтеюганске. Потерпевшие сослались на транспортные сложности в случае, если процесс останется в Ханты-Мансийске.

Против выступают обвиняемые, за исключением директора спортшколы Ирины Тарасовой, которая находится под домашним арестом. Водители грузовика и автобуса Раис Саитханов и Марат Зайнуллин, а также представитель владельца автобуса Александр Сидорук считают, что в Нефтеюганске их здоровью и жизни может угрожать опасность. Все трое сейчас содержатся в следственном изоляторе.

В понедельник, 22 мая, в Ханты-Мансийском районном суде состоялось предварительное слушание по делу. Первое заседание прошло в закрытом режиме. Как рассказал «URA.RU» представитель защиты Умар Арчаков, подсудимые просили изменить меру пресечения на более мягкую, однако судья продлил всем сроки ареста до 22 июня.

Автокатастрофа произошла 4 декабря 2016 года возле Ханты-Мансийска. Автобус, в котором ехали несовершеннолетние спортсмены и их тренеры, столкнулся поочередно с двумя грузовиками, из-за чего машину разорвало на части. 12 человек погибли, еще 13 серьезно пострадали.

Эльдар Булатов
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