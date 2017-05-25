13:50 25 мая 2017 6

Противники строительства собора на городском пруду запустили перепись Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Общественное движение «Комитет городского пруда», выступающее против строительства Храма на воде ради сохранения набережной реки Исеть в центре Екатеринбурга, начало своеобразную перепись сторонников.

В официальном паблике в социальных сетях горожанам, также не разделяющим идею властей построить в акватории пруда 69-метровый собор, предлагается заполнить анкету из трех пунктов: электронная почта, имя и номер телефона (по желанию).

В самом посте под анкетой говорится: представители движения были уверены, что после опроса фонда «Социум» в мае 2017 года инициаторы проекта задумаются о целесообразности строительства и решатся на диалог с экспертным сообществом и жителями Екатеринбурга. Но, поскольку в ответ на это на сайте мэрии были опубликованы последние эскизы храма и разрешительная документация, активисты решили объявить «мобилизацию». Результаты исследования фонда «Социум», напомним, показали, что 42% жителей Екатеринбурга против строительства Храма на городском пруду.

«Мы намерены продолжить борьбу за спасение городского пруда — ценнейшего общественного пространства Екатеринбурга и исторического памятника. Но нам очень нужна ваша помощь. Если вы разделяете наши убеждения и готовы к активным действиям, пожалуйста, заполните эту коротенькую анкету. Это позволит нам действовать значительно более эффективно. И вышлите это сообщение своим друзьям и коллегам, нашим единомышленникам», — говорится в сообщении.

Активист движения и один из организаторов акции «Обними пруд» Дмитрий Москвин не пояснил, о каких именно активных действиях идет речь в сообщении, но отметил при этом, что они не будут направлены на достижение каких-либо политических целей.