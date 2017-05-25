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25 мая 2017
Главные новости Свердловской области
14:25  25 мая 2017 1

Четыре человека погибли при пожаре в Екатеринбурге. ФОТО

Погибшие были обнаружены после того, как дом потушилиФото: СКР по Свердловской области

Сотрудники МЧС потушили горящий частный дом в переулке Джамбула в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. Дом горел на площади 100 квадратных метров. При разборе завалов пожарные обнаружили тела четырех человек.

«Сообщение о пожаре поступило сегодня, в 12.35. По прибытию пожарных подразделений к месту вызова пожарные приняли все меры к недопущению распространения огня на рядом стоящие жилые дома, угроза была ликвидирована. В тушении пожара были задействованы 3 единицы пожарной техники, 17 человек», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

После тушения пожара спасатели обнаружили на пепелище тела четырех погибших людей. В настоящее время на всякий случай продолжается проливка конструкций.

«По факту гибели людей организована доследственная проверка, — сообщил „URA.RU“ Максим Чалков, помощник руководителя СКР по Свердловской области. — Предварительно установлено, что возможной причиной возгорания может являться костер, который лицами, находившимися дома, был разведен непосредственно вблизи жилья. По имеющимся сведениям, трое из погибших мужчины, одна — женщина».

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Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

«С большой долей вероятности можно говорить о том, что ЧП, о котором идет речь, с тремя погибшими мужчинами и одной женщиной, не носит криминальный характер. Люди, скорее всего, погибли, задохнувшись едким дымом. Личности погибших сейчас устанавливают сыщики уголовного розыска. Участковые уполномоченные уже установили очевидцев, которые видели, как сегодня на деревянной веранде дома жгли костер. Именно поэтому одной из приоритетных версий случившегося является неосторожное обращение с огнем», — рассказал «URA.RU» пресс-атташе свердловского полицейского Главка Валерий Горелых.

Александр Лукманов
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