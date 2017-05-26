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26 мая 2017
25 мая 2017
12:09  26 мая 2017 0

Уральские следователи жарили хинкали, чтобы вычислить убийцу

Ресторан
Силовики сожгли еду на электроплитеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловские сыщики провели необычный следственный эксперимент, чтобы установить время убийства жителя села Курьинское Ирбитского района. Силовики обжаривали хинкали до нужной степени задымленности помещения, где было совершено преступление.

По данным пресс-службы областного СК, ночью 15 апреля 2016 года 19-летний молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел к дому по переулку Садовый, в котором проживал мужчина 1954 года рождения. В ходе общения между ними произошел конфликт, на почве которого обвиняемый вооружился попавшимся ему под руку поленом и много раз ударил по голове хозяина дома. Мужчина скончался на месте происшествия.

Молекулярно-генетическая экспертиза крови на сапогах молодого человека помогла установить причастность обвиняемого, судебная экспертиза также показала наличие микроволокон от фуфайки потерпевшего на предметах одежды злоумышленника. В то же время на первых допросах он выдвигал несколько версий относительно того, кто мог бы совершить убийство. Подозреваемый указывал на лиц, у которых якобы имелись конфликты с потерпевшим. Ни одна из них не нашла подтверждения.

Следователи провели несколько экспериментов, чтобы установить точное время совершения преступления. Как выяснилось, в момент прибытия злоумышленника к мужчине потерпевший жарил на плитке хинкали и не выключил их, когда пошел открывать дверь. Пища продолжала готовиться до того момента, пока односельчанка не пришла утром к хозяину дома, обнаружив его мертвым. Силовикам также пришлось обжаривать хинкали, чтобы достичь той задымленности в комнате, которая была в момент прибытия женщины.

Всего по делу было допрошено около 40 свидетелей. «Под гнетом неопровержимых улик, добытых следствием, обвиняемый сознался в совершении преступления и подтвердил свои признательные показания в ходе их проверки на месте преступления», — отметили в ведомстве. На данный момент дело направлено в суд, молодой человек обвиняется в убийстве.

Виктор Кудряшов
© Служба новостей «URA.Ru»
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