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26 мая 2017
14:19  26 мая 2017 4

В Лондоне хотят арестовать экс-следователя по делу Магнитского

Приговор убийцам владельца ресторана СССР. Екатеринбург, наручники, арест, задержание, заключение, срок
Карпову грозит реальный срок заключенияФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывшего следователя по делу Магнитского Павла Карпова должны арестовать по ордеру Высокого суда Лондона за неуважение и неповиновение суду.

Причиной такого решения стал отказ Карпова исполнить распоряжение суда от 2013 года, которое касалось выплаты фонду Hermitage Capital 650 тысяч фунтов стерлингов в качестве компенсации судебных издержек, пишет агентство Nation News.

Представители фонда в прошлом году обратились в лондонский суд, потребовав возместить выплату компенсации Карповым, однако тот даже не явился в суд и не стал принимать участие в процессе.

Прошлой осенью Карпова заочно приговорили к трем месяцам тюрьмы за неуважение к суду, а также включили в «список Магнитского».

Лев Истомин
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