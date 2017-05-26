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Главные новости Тюменской области
17:05  26 мая 2017 0

Тюменских врачей напугала проверка Минздрава. Её результаты засекретили

Клипарт, врач, рентген, болезнь, Онкология, медицина, флюорография
Все недочеты тюменской медицины Минздрав озвучит позжеФото: depositphotos.com © URA.RU

Представители Министерства здравоохранения РФ засекретили результаты внезапно проведенной проверки больниц Тюменской области. По словам ревизоров, они сравнивали состояние медучреждений региона с мнением пациентов.

По заверениям чиновников департамента здравоохранения Тюменской области, о проверке Минздрава РФ их никто не предупреждал. Между тем помощник министра здравоохранения РФ Ирина Андреева и начальник отдела по взаимодействию с общественными объединениями в сфере здравоохранения Минздрава РФ Олег Филиппов с 24 по 26 мая сравнивали результаты прошлогоднего анкетирования пациентов тюменских клиник с реальным положением дел.

Как рассказали корреспонденту «URA.RU» в пресс-службе регионального депздрава, ревизоры за три дня побывали в Областной клинической больнице № 1, в больницах Омутинского, Ялуторовского, Ишимского и других районов. Заехали в психиатрическую больницу в деревне Солобоево.

«В каждом из учреждений проверяющие общались с пациентами, руководителями клиник и персоналом. Однако результаты своей проверки представители Минздрава не раскрыли, сославшись на предстоящий анализ», — пояснил собеседник.

В пресс-службе Министерства здравоохранения не смогли сообщить ничего о визите в Тюмень своих представителей, заявив, что готовы работать с прессой исключительно по письменному запросу. Согласно «Закону о СМИ», ответ на такой запрос чиновники при желании могут готовить до 30 дней.

Владимир Балтунов
© Служба новостей «URA.Ru»
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