{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,76
Динамика за 2 недели
Евро 63,67
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
29 мая 2017
27 мая 2017
26 мая 2017
25 мая 2017
Главные новости Тюменской области
13:40  29 мая 2017 0

Курьезная история с уральским экс-гаишником, бросившим жену, рыбу и джип, вылилась в уголовное дело. Эксперты подтвердили подозрения сотрудников ДПС

Виды Екатеринбурга, правила дорожного движения, полиция россии, дпс, гибдд, пдд, дорожно патрульная служба
Джип под Тобольском для проверки остановили сотрудники ДПСФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Курьезная история с уральским экс-гаишником, который бежал от проверки, бросив джип, жену и 20 осетров, вылилась в уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов намерены узнать, откуда взялись в престижном джипе осетры и кто именно их выловил. Выяснились и новые подробности тобольской истории.

Инцидент произошел 20 мая. Сотрудники ДПС неподалеку от Тобольска остановили джип Toyota Land Cruiser 100 с номерами 177-го региона для проверки. Во время досмотра в багажнике обнаружились два десятка осетров. По словам источника агентства, в машине был экс-сотрудник ГИБДД Павел О. «Рыбак так бросился бежать к лесу, что догнать его не смогли. Все бросил: машину, жену, рыбу — и удрал. Бежал так, что пятки сверкали», — рассказал собеседник агентства, отметив, что джип, на котором поймали компанию рыбаков, приобретал депутат местной гордумы.

Как сообщили корреспонденту «URA.RU» в пресс-службе УМВД России по Тюменской области, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о незаконной добыче и обороте особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ. Эксперты, которым была отправлена рыба из джипа, подтвердили: это именно осетры. «Стоимость изъятой рыбы составила 200 тысяч рублей», — отметили в областном полицейском главке, пояснив, что сейчас правоохранители собирают доказательства по данному уголовному делу.

При этом источник агентства, близкий к региональной Госавтоинспекции, уточнил, что за рулем джипа был вовсе не экс-гаишник Павел О. «Он, действительно, убежал в лес, но за рулем находился не он, а женщина, у которой вообще не было водительского удостоверения, — отметил собеседник агентства. — Судя по всему, она была единственной трезвой в этой компании — за исключением, разумеется, детей. И эта женщина не является супругой убежавшего мужчины». Автомобиль, на котором ехала компания рыбаков, по словам источника, зарегистрирован на одну из компаний Тобольска.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров