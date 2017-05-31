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31 мая 2017
13:23  31 мая 2017 0

Куйвашев отказался от фотосессии ради важного видеозвонка

Евгений Куйвашев, интервью. Екатеринбург, куйвашев евгений
Сегодня врио главы региона должен был принять участие в предвыборной фотосессииФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы губернатора Свердловской области
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Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев в среду, 31 мая, примет участие в видеоконференцсвязи с участием председателя российского правительства Дмитрия Медведева, посвященной детскому оздоровительному отдыху.

Сеанс связи состоится в 15.00. Глава региона будет участвовать в нем, не покидая рабочего места — в здании резиденции.

По информации «URA.RU», ради участия в важном федеральном совещании Куйвашев отказался от фотосессии, которая также должна была состояться сегодня, в течение дня. По данным агентства, материалы фотосессии планировалось использовать в агитационных материалах (10 сентября в регионе пройдут выборы губернатора, в которых Куйвашев примет участие). Источники агентства эту версию подтвердили, напомнив, что «кампания же идет».

Сегодня утром врио глава региона провел заседание свердловского правительства, на котором вместе с министрами обсудил подготовку области к предстоящему отопительному периоду 2017—2018 гг.

Марина Мотылева
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