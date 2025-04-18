Более десяти военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) добровольно сдались в плен российским военным в Курской области. Об этом сообщает Министерство обороны России.
«Военнослужащие гарнизона ВСУ, попавшие в окружение в Курской области, неся значительные потери в живой силе и вооружении, продолжают сдаваться в плен российским подразделениям», — сообщили в Минобороны РФ. Информацию об этом передает РИА «Новости».
По данным оборонного ведомства, в плен сдаются все участники нападения на российский регион, от кадровых офицеров до рядовых солдат. В российском оборонном ведомстве отметили, что украинским военнопленным гарантировано сохранение жизни и достойное обращение согласно российскому законодательству и международным нормам. Военные подразделения, входящие в группировку «Север», предоставляют гуманитарные гарантии украинским солдатам, принявшим решение сложить оружие.
Также сообщается, что ВСУ испытывают острую нехватку подготовленных бойцов. Многие из отправляемых на передовую, по информации ведомства, спасаются бегством или предпочитают сдаться в плен, чтобы не участвовать в боевых действиях.
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