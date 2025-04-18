«Единая Россия» ведет непубличные контакты с партиями Запада

Партия «Единая Россия» поддерживает непубличные рабочие отношения с рядом политических сил западных стран, включая США. Взаимодействие осуществляется часто на нейтральных территориях, сообщает зампред комиссии генсовета партии по международному сотрудничеству и комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.
«„Единая Россия“ ведет контакты с партиями западных стран. Также проводятся встречи на нейтральных площадках с представителями партий таких стран, как ФРГ, Франция, Англия, Япония, Южная Корея и так далее. В том числе ведутся рабочие контакты с коллегами из США», — передает слова Климова ТАСС.
Зампред добавил, что особое внимание уделяется обсуждению вопросов экономического сотрудничества и восстановления транспортных связей. Стороны сознательно избегают острых тем, сосредотачиваясь на перспективных направлениях сотрудничества.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США намерены найти реальные и практические решения для завершения конфликта на Украине. По его словам, главная цель СВО — остановить ненужное кровопролитие.
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