«Единая Россия» ведет непубличные контакты с партиями Запада

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Андрей Климов: страны сохраняют готовность к диалогу
Андрей Климов: страны сохраняют готовность к диалогу Фото:

Партия «Единая Россия» поддерживает непубличные рабочие отношения с рядом политических сил западных стран, включая США. Взаимодействие осуществляется часто на нейтральных территориях, сообщает зампред комиссии генсовета партии по международному сотрудничеству и комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.

«„Единая Россия“ ведет контакты с партиями западных стран. Также проводятся встречи на нейтральных площадках с представителями партий таких стран, как ФРГ, Франция, Англия, Япония, Южная Корея и так далее. В том числе ведутся рабочие контакты с коллегами из США», — передает слова Климова ТАСС. 

Зампред добавил, что особое внимание уделяется обсуждению вопросов экономического сотрудничества и восстановления транспортных связей. Стороны сознательно избегают острых тем, сосредотачиваясь на перспективных направлениях сотрудничества.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США намерены найти реальные и практические решения для завершения конфликта на Украине. По его словам, главная цель СВО — остановить ненужное кровопролитие.

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Партия «Единая Россия» поддерживает непубличные рабочие отношения с рядом политических сил западных стран, включая США. Взаимодействие осуществляется часто на нейтральных территориях, сообщает зампред комиссии генсовета партии по международному сотрудничеству и комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов. «„Единая Россия“ ведет контакты с партиями западных стран. Также проводятся встречи на нейтральных площадках с представителями партий таких стран, как ФРГ, Франция, Англия, Япония, Южная Корея и так далее. В том числе ведутся рабочие контакты с коллегами из США», — передает слова Климова ТАСС.  Зампред добавил, что особое внимание уделяется обсуждению вопросов экономического сотрудничества и восстановления транспортных связей. Стороны сознательно избегают острых тем, сосредотачиваясь на перспективных направлениях сотрудничества. Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США намерены найти реальные и практические решения для завершения конфликта на Украине. По его словам, главная цель СВО — остановить ненужное кровопролитие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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