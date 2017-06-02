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02 июня 2017
01 июня 2017
Главные новости Свердловской области
18:45  02 июня 2017 0

На Урале по городу после ДТП бродит раненый медведь

После столкновения с медведем два автомобиля оказались серьезно разбитыФото: ГУ МВД по Свердловской области

В черте города Ивдель бродит раненый медведь. Хищник пострадал после ДТП.

Авария с животным произошла утром на третьем километре дороги Ивдель — Ивдель-1. Медведь неожиданно выбежал на проезжую часть прямо под колеса «ВАЗ-2112», в которой за рулем находился 35-летний местный житель, а 41-летняя женщина — на пассажирском сиденье. После столкновения медведь убежал в лес, а легковушку выбросило на встречную полосу, где она влетела в Mitsubishi Lanсer под управлением 25-летнего мужчины.

«Водители не пострадали, а женщину-пассажирку пришлось увезти в больницу на осмотр хирургу», — сообщила «URA.RU» Нина Пелевина, сотрудница пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.

Серьезно пострадали оба автомобиля. В настоящее время охотоведы пошли по следу раненого зверя, который представляет реальную опасность для людей, бродя в черте города. Горожан призывают к бдительности.

Александр Лукманов
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