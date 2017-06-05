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Главные новости Тюменской области
13:55  05 июня 2017 0

Тюменцы объявили войну бобрам из-за наводнения

Бобер. Чучело бобра. Челябинск., чучело, бобер
Бобры - одна из причин размыва дамб во время паводкаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В затопленных паводком районах Тюменской области созданы патрули добровольцев для борьбы с бобрами и ондатрами. Животные устраивают норы в дамбах, которые могут стать причиной размыва этих сооружений.

В Абатском и Викуловском районе созданы специальные отряды для отпугивания животных. В патрули выходят как жители деревень, так и специалисты районных отделов ГО и ЧС.

Начальник отдела ГО и ЧС Абатского района Олег Пантелеев пояснил, что количество бобров резко увеличилось из-за паводка. Они обжили недавно отсыпанные береговые укрепления. «Тут выбираешь либо миллионные затраты и жизни людей, либо животных, — пояснил Пантелеев. — Мы сейчас организуем патрули, которые ходят вдоль дамб и отпугивают бобров шумом».

Глава администрации Викуловского района Александр Криволапов поделился с корреспондентом «URA.RU» другими гуманными способами спасения береговых укреплений от грызунов. «Засыпаем норы. Забиваем мешками, — пояснил свои способы борьбы Криволапов. — Народ ходит с „мелкашками“, но стреляют в воздух, животных не убиваем».

О том, что бобров отстреливают, рассказывают жители в социальных сетях. Однако доказательства этих фактов никто не приводит. Заместитель начальника Госохотуправления по Тюменской области Алексей Охрименко пояснил, что бобер — это промысловый вид, и охота на него разрешена. Однако о том, что в районах идет отлов или отстрел животных, он был не в курсе.

Ранее о вреде, который наносят бобры инженерным укреплениям, в эфире федеральных телеканалов заявлял начальник главного управления МЧС по Тюменской области Юрий Алехин.

Владимир Балтунов
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