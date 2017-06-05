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05 июня 2017
04 июня 2017
Главные новости Свердловской области
20:32  05 июня 2017 2

Ветеран свердловского минфина ушел на пенсию. Его сменил автор стратегии развития области

Здания Екатеринбурга. Иллюстрации. Константинов , табличка, минфин, министерство финансов СО, рэк со, региональная энергетическая комиссия СО
В минфине Свердловской области идет смена властиФото: Александр Константинов © URA.RU
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Реформа свердловского правительства
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В конце прошлой недели ушла в отставку заместитель министра финансов Свердловской области Наталья Лобанова.

Как сообщили «URA.RU» в правительстве региона, она имела право уйти на заслуженный отдых еще несколько лет назад, но каждый раз откладывала это решение. В правительстве Лобанова курировала финансирование отраслей национальной экономики, жилищно-коммунального комплекса и СМИ, а также сельского хозяйства и природоохранную деятельность. «В минфине очень горевали по поводу ее увольнения и очень душевно ее проводили», — рассказывают источники «URA.RU».

Освободившееся место занял бывший заместитель министра экономики области Наталья Вышегородская. Она, в частности, была одним из авторов стратегии развития региона до 2030 года.

Константин Джултаев
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