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14:34  06 июня 2017 0

Система менеджмента качества ЧТПЗ получила важнейший аттестат

Российский инвестиционный форум 2017. День первый. Сочи, миллер алексей
Его вручил лично председатель правления Газпрома Алексей МиллерФото: Владимир Андреев © URA.RU

Челябинский трубопрокатный завод получил сертификат соответствия системы менеджмента требованиям «Газпрома». Его лично вручил председатель правления компании Алексей Миллер по итогам совещания о результатах и перспективах взаимодействия газового гиганта с предприятиями металлургического и машиностроительного комплекса России.

ЧТПЗ одним из первых прошел сертификацию в Системе добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ, которая позволит повысить эффективность, снизить общую себестоимость проектов с сохранением требуемого уровня надежности за счет внедрения новых алгоритмов управления качеством, сообщили в пресс-службе предприятия.

В рамках сертификации процессы проектирования, разработки, изготовления и отгрузки трубной продукции и керамического флюса проверили представители системы добровольной сертификации, «Газпрома» и Ассоциации по сертификации «Русский Регистр». Аудиторы признали интегрированную систему менеджмента Челябинского трубопрокатного завода (входит в Группу ЧТПЗ) эффективной и соответствующей для производства и поставки качественной продукции ПАО «Газпром» и его дочерним предприятиям.

«Группа ЧТПЗ поставляет свою продукцию для всех ключевых проектов ПАО „Газпром“: „Северный поток — 2“, „Сила Сибири“, „Бованенково — Ухта“, „Ухта-Торжок“, „Грязовец — Выборг“. Успешное прохождение аудита интегрированной системы менеджмента свидетельствует о высоком качестве нашей продукции и в очередной раз подтверждает репутацию Группы ЧТПЗ как надежного поставщика», — подчеркнул технический директор Группы ЧТПЗ Кирилл Никитин.

Как писало «URA.RU», ранее ЧТПЗ и «Газпром» заключили долгосрочный договор на поставку труб на остров Сахалин.

Юрий Викторов
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