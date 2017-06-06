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15:25  06 июня 2017 0

Югорские энергетики приобрели подстанции, которые спасут потребителей во время отключений

Новые дизели имеют целый ряд преимуществ перед старыми электростанциямиФото: «ЮТЭК-Региональные сети»

Компания «ЮТЭК-Региональные сети» приобрела пять новых дизельных электростанций в рамках подготовки к новому осенне-зимнему периоду 2017—2018 года. Четыре подстанции передвижные, прицепного типа и одна — контейнерного.

Так, подстанция контейнерного типа направится в село Зенково Ханты-Мансийского района вместо двух старых дизельных электростанций, которым требуется серьезный ремонт.

«В частности, эта подстанция снабжена системой автоматического ввода резерва. Это значит, что как только линия энергоснабжения по какой-то причине отключается, подстанция получает сигнал, анализирует его, автоматически включается, одновременно отсекая подачу электроэнергии на трансформаторную подстанцию, чтобы электромонтеры, приехавшие на ремонтно-восстановительные работы, не попали под напряжение», — рассказал и. о. заместителя директора по эксплуатации — технического директора Денис Бетев.

Помимо этого новые дизели имеют целый ряд преимуществ, включая наличие основного и дополнительного баков для топлива и автоматические насосы. В Зенково в случае аварийного отключения даже по приблизительным расчетам топлива хватит на двое суток работы. При этом в селе у компании есть и пятикубовая емкость с топливом. Также дизельные подстанции снабжены автоматическими системами пожаротушения и терморегуляции работы механизмов.

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Четыре новых подстанции — передвижные Фото: «ЮТЭК-Региональные сети»

Две передвижные электростанции будут направлены для работы в Нижневартовский район, одна — в Октябрьский, еще одна останется в распоряжении компании «ЮТЭК-РС» для работы на объектах, расположенных вблизи Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского района.

Основная цель закупки дизельных электростанций — обеспечить бесперебойным и надежным энергоснабжением потребителей населенных пунктов, имеющих наиболее удаленное месторасположение и труднодоступную схему доставки материалов и сотрудников для ликвидации аварийных ситуаций, пояснили в «ЮТЭК-Региональные сети». Также они позволят свести к минимуму время аварийных отключений в любое время года и особенно в период низких температур воздуха. Также дизельные электростанции могут выполнять функции аварийных, резервных или автономных источников электрической энергии.

Юрий Викторов
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