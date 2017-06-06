18:27 06 июня 2017 0

На озере из минеральной горячей воды под Тюменью построили домик для лебедя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители села Каменка Тюменского района заявили об экологической катастрофе, в которой винят элитный загородный комплекс «Аван». По их словам, оттуда ведется слив минеральной соленой воды в соседний лес, из-за чего гибнут деревья, а ядовитые змеи приходят в деревню. Зато на образовавшемся горячем озере руководство клуба построило домик для лебедя, который, правда, скромнее, чем знаменитый «домик для уточки» в рублевской усадьбе премьер-министра Дмитрия Медведева.

Тюменские активисты ОНФ инициировали проверку загородного клуба «Аван» после многочисленных жалоб о гибели леса в окрестностях деревни Каменки. Активист-«фронтовик» Евгений Филисюк пояснил, что основная причина экологических проблем — горячая минеральная вода из элитного комплекса. Клиентам предлагается окунуться в бассейн, а после этого воду сливают в болото за забором.

«Там не было болота — там был сухой лог. Это озеро образовалось после того, как сюда стали воду сбрасывать, — рассказал корреспонденту „URA.RU“ Филисюк. — Над этим водоемом расположены высоковольтные провода, и одна из опор даже накренилась, ее подмыло. Если провода упадут, то купальщики сгорят заживо».

1/5 Загородный клуб выглядит респектабельно ФОТО: Владимир Балтунов

В Каменке появилась еще одна, уже смертельная опасность: ядовитые гадюки начали покидать привычные места обитания в вымирающем лесу и все чаще появляются в деревне.

Судя по официальному ответу на запрос активиста ОНФ, который пришел за подписью замгубернатора Тюменской области Ларисы Теплоуховой, владелец загородного клуба Иван Краснов уже привлекался к административной ответственности. Надзорные органы предписывали ему прекратить сброс воды. Однако только за 2016 год загородным клубом было слито в болото 90 тысяч кубометров. «Проблему надо решать. Вроде проверки проводят, но проблема так и остается», — пояснил Евгений Филисюк.

Домик для лебедя расположился посреди горячего минерального озера ФОТО: Владимир Балтунов

Как пояснил тюменский эколог и общественник Альберт Фахрутдинов, сброс воды может осуществляться только при наличии проекта на недропользование и специального разрешения на слив, которое выдает областной департамент недропользования и экологии. Однако корреспонденту «URA.RU» в ведомстве оперативно не прокомментировали наличие или отсутствие разрешительных бумаг в загородном клубе «Аван».

Владелец клуба Иван Краснов уверил корреспондента «URA.RU» в том, что все разрешительные документы у них есть. «У нас есть разрешение на сброс в болото. Оно там всегда было, а леса там не было», — заявил Краснов.

Зато сейчас на образовавшемся от сброса болоте, которое уже превращается в озеро, работники клуба устроили домик для лебедя. «У него пока нет имени, может, конкурс объявим среди посетителей», — сказали работники базы отдыха.