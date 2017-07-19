Россия нарушила право на свободу мирных собраний председателя профсоюза «Сургутнефтегаза» Александра Захаркина. Такое решение вынес Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), передает «КоммерсантЪ».
Мужчину задержали и оштрафовали за организацию пяти одиночных пикетов в Сургуте в 2009 году. Причиной одного из них стал незаконный коллективный договор, принятый без участия профсоюзов. По мнению Захаркина, как ранее писало «URA.RU», коллективный договор в принятой редакции нарушал права работников компании: например, возможностью руководства лишить сотрудников до 55% зарплаты.
Кроме того, пикетчики выступали в поддержку Конституции РФ и против дискриминации Российского профсоюза локомотивных бригад железнодорожников (РПЛБЖ). На плакатах были лозунги: «Правовому нигилизму — нет», «Нет дискриминации РПЛБЖ».
Активистов задержали и оштрафовали. Полицейские и местный суд посчитали одиночные пикеты, которые не требуют согласования с администрацией города, несанкционированной групповой акцией, потому что Захаркин инструктировал участников и расставлял их по месту пикетирования. Мужчину как организатора оштрафовали на 1,5 тысячи рублей.
ЕСПЧ, рассмотрев жалобу главы профсоюза Александра Захаркина, признал переклассификацию одиночных пикетов в групповую акцию необоснованной, и заявил о нарушении статьи 11 Европейской Конвенции по правам человека (право на свободу собираться мирно). По решению суда Россия вернула Захаркину уплаченный им штраф и выплатила 6 тысяч евро компенсации морального вреда.