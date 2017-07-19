Свердловские коммунальщики готовятся к теплу

«Облкоммунэнерго» продолжает подготовку к осенне-зимнему периоду. Уже закончены работы на всех 80 котельных и 21 центральном теплопункте. Готовность сетевой инфраструктуры — теплосетей — на 1 июля составляет 30%, объектов электроэнергетики — 44%. Выполнение ремонтов идет по графику, — говорят в организации.
— Сейчас все силы брошены на подготовку к зиме самых проблемных наших активов — сетей. Не секрет, что у большинства из них высокий уровень износа, и сейчас мы по максимуму стараемся привести в порядок все потенциально опасные участки.— сообщил первый заместитель генерального директора — главный инженер АО «Облкоммунэнерго» Сергей Куликов.
На начало июля к отопительному сезону подготовлено 287 километров теплосетей, 183 километра водопровода, около 135 километров канализации. Продолжаются ремонты на объектах систем водоснабжения и водоотведения. К работе в зимних условиях полностью готовы 6 очистных сооружений, 7 скважин и 13 насосных станций.
На особом контроле у энергетиков крупные территории, где компания полностью обеспечивает теплоснабжение, — Артемовский и Кировградский городские округа. В эти муниципалитеты направлена большая часть средств ремфонда, работы идут как собственными силами, так и с помощью подрядчиков. Самый большой объем ремонтов этим летом — на сетях Артемовского, сейчас там выполнено 36% от плана. Основная задача — сократить утечки в сетях и планомерно довести показатели до нормативных. Так, в норме на подпитку системы теплоснабжения должно уходить около 20 тонн в час, сейчас расход составляет 65 тонн. Но еще несколько лет назад цифра была в два раза больше — сети требовали 130 тонн ежечасно.
Активно идет работа и на объектах электроэнергетики. По состоянию на 1 июля уровень готовности инфраструктуры к зиме составляет 44%. В рамках летней ремонтной программы в 27 территориях «Облкоммунэнерго» заменено около тысячи (918) опор линий электропередачи, 148 километров воздушных линий и около 3 километров кабеля, отремонтировано 499 трансформаторных подстанций. Самые масштабные работы проходят в Нижнем Тагиле, Первоуральске и Верхней Пышме.