В ХМАО задержали автомобиль с торчащей из багажника рукой инспектора ГИБДД. ФОТО

В Сургуте остановили водителя-шутника, который передвигался по городу на автомобиле с торчащей из багажника рукой полицейского. Фотографии с места задержания появились в соцсетях.
Автомобиль Daewoo Mattiz уже успел стать интернет-мемом в Сургуте — на дорогах города его заметили еще пару недель назад. А вот остановили шутника впервые. Как рассказали «URA.RU» в пресс-службе УМВД по ХМАО, водитель ничего не нарушил, поэтому ни к какой ответственности его не привлекли.
Водителя-шутника и его задержание обсуждают в соцсетях. «А было это так — водитель с признаками сотрудника полиции в багажнике, примите вправо и остановитесь», — шутит Маша Дикусар. «Интересно, как инспектор обратился? Откройте багажник, освободите сотрудника?» — задается вопросом Катя Русских. «Ну что, можно предположить, поехал дальше, только из багажника еще одна рука с жезлом появилась», — иронизирует Андрей Кляченков.