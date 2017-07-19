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16:25  19 июля 2017 4

В ХМАО задержали автомобиль с торчащей из багажника рукой инспектора ГИБДД. ФОТО

Дошутился - водителя остановили полицейские, но не наказалиФото: группа "К-Информ", "ВКонтакте"

В Сургуте остановили водителя-шутника, который передвигался по городу на автомобиле с торчащей из багажника рукой полицейского. Фотографии с места задержания появились в соцсетях.

Автомобиль Daewoo Mattiz уже успел стать интернет-мемом в Сургуте — на дорогах города его заметили еще пару недель назад. А вот остановили шутника впервые. Как рассказали «URA.RU» в пресс-службе УМВД по ХМАО, водитель ничего не нарушил, поэтому ни к какой ответственности его не привлекли.

Фото: группа «К-Информ», «ВКонтакте»

Водителя-шутника и его задержание обсуждают в соцсетях. «А было это так — водитель с признаками сотрудника полиции в багажнике, примите вправо и остановитесь», — шутит Маша Дикусар. «Интересно, как инспектор обратился? Откройте багажник, освободите сотрудника?» — задается вопросом Катя Русских. «Ну что, можно предположить, поехал дальше, только из багажника еще одна рука с жезлом появилась», — иронизирует Андрей Кляченков.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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