В соцсетях набирает популярность видео под названием «Тюменские рабочие забыли достроить дорогу». В одном из популярных пабликов «ВКонтакте» ролик за несколько часов набрал почти 200 тысяч просмотров. Пользователи со всей России изумляются странному дорожному решению и гадают, о какой именно трассе идет речь. Тюменские чиновники уже прокомментировали ситуацию.
В 25-секундном ролике, снятом, очевидно, на видеорегистратор автомобиля, видна асфальтовая дорога с разметкой. Автомобиль движется по ней несколько секунд, затем дорога неожиданно обрывается и машина, судя по всему, еще несколько метров по инерции проезжает по бездорожью. В последних кадрах ролика — фотография иномарки с номерами 86 региона, плотно застрявшей в болоте.
«Хотя бы рыба в салоне будет, — веселятся пользователи. — Неожиданно закончился бюджет».
Видео: паблик Mash | Мэш «ВКонтакте»
Между тем тюменские дорожные строители заявили, что трасса не имеет отношения к региону.
«Такой дороги в Тюменской области точно нет», — сообщили корреспонденту «URA.RU» в Главном управлении строительства региона, отметив, что тупиком оканчивается участок Тюмень — Междуреченский, однако там выставлены все необходимые знаки, а сама дорога выглядит иначе.
Около месяца назад в Сети активно обсуждалась другая дорога в никуда — участок федеральной трассы А-360 «Лена» в Амурской области, упирающийся в лес. Отрезок шоссе, который ввели в эксплуатацию, также внезапно обрывается. При этом никаких предупреждающих знаков на скоростной трассе нет.