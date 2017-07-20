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Главные новости Тюменской области
17:42  20 июля 2017 0

В тюменском торговом центре вспыхнул пожар. Эвакуировано больше 250 человек. ФОТО

Очаг огня обнаружили на кровле зданияФото: группа "32 ОФПС по Тюменской области" "ВКонтакте"

Из крупного тюменского торгового центра «Новый магнат» эвакуировано больше 250 человек. Причиной стал пожар, который начался на кровле здания. ТЦ специализируется на продаже мебели.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по области, сообщение о пожаре в торговом центре поступило в 15:02. Подразделения пожарно-спасательного гарнизона прибыли на место через девять минут — шесть единиц техники и 19 человек личного состава. Из здания были эвакуированы сотрудники ТЦ и покупатели, всего из зоны опасных факторов пожары на улицу вывели 257 человек.

Пожарные тушили огонь с пожарной автолестницы. В пресс-службе уточнили, что повреждено 20 квадратных метров, погибших и пострадавших нет. Причину возгорания сейчас устанавливают специалисты.

В торговом центре корреспонденту «URA.RU» сообщили, что сегодня «Новый магнат» не работает, однако завтра ТЦ откроется как обычно, в 10 утра. «У нас ничего не сгорело, все в порядке», — заверили в торговом центре.

В группе «32 ОФПС по Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что торговый центр остался цел, пожарные не дали огню распространиться на большую площадь. «На кровле проходили ремонтные работы», — уточняется там.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.Ru»
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