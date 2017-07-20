Из крупного тюменского торгового центра «Новый магнат» эвакуировано больше 250 человек. Причиной стал пожар, который начался на кровле здания. ТЦ специализируется на продаже мебели.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по области, сообщение о пожаре в торговом центре поступило в 15:02. Подразделения пожарно-спасательного гарнизона прибыли на место через девять минут — шесть единиц техники и 19 человек личного состава. Из здания были эвакуированы сотрудники ТЦ и покупатели, всего из зоны опасных факторов пожары на улицу вывели 257 человек.
Пожарные тушили огонь с пожарной автолестницы. В пресс-службе уточнили, что повреждено 20 квадратных метров, погибших и пострадавших нет. Причину возгорания сейчас устанавливают специалисты.
В торговом центре корреспонденту «URA.RU» сообщили, что сегодня «Новый магнат» не работает, однако завтра ТЦ откроется как обычно, в 10 утра. «У нас ничего не сгорело, все в порядке», — заверили в торговом центре.
В группе «32 ОФПС по Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что торговый центр остался цел, пожарные не дали огню распространиться на большую площадь. «На кровле проходили ремонтные работы», — уточняется там.