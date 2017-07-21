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Главные новости Тюменской области
17:01  21 июля 2017 0

Новости «URA.RU» работают! Тюменская прокуратура наказала детский центр за «слив» информации о детях

Открытая лицензия от 04.08.2016 Дети, врачи, покупки, дети, дети со спины, мальчик и девочка
В Сети оказались адреса и телефоны детей и даже данные об их правонарушенияхФото: Pixabay.com

После публикации материала о сливе в Сеть персональных данных тюменских подростков прокуратура нагрянула с проверкой в муниципальный детско-юношеский центр. В итоге виновный сотрудник получил выговор, а директор центра — штраф.

Как рассказали в прокуратуре Тюменской области, проверку в муниципальном детском центре провели сотрудники надзорного ведомства Калининского округа города. Информация «URA.RU» подтвердилась: прокурорские работники выяснили, что в марте этого года центр опубликовал на сайте госзакупок договор на услуги по детскому отдыху, в приложении к которому были опубликованы персональные данные детей.

В Сеть попали не только фамилии, имена, отчества, даты рождения ребят, но и их адреса, данные о правонарушениях, места учебы, фамилии родителей и номера их телефонов. В надзорном ведомстве подчеркнули, что родители согласия на такой «слив» не давали. Директор центра, выполняя представление прокурора, объявила выговор виновнику инцидента, а сама стала фигурантом административного дела. Суд принял решение оштрафовать ее за нарушение порядка распространения персональных данных.

Для того, чтобы удалить документ с сайта госзакупок, центру придется обращаться в суд — директор центра намерена сделать это в ближайшее время.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.Ru»
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