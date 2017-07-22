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22 июля 2017
21 июля 2017
08:53  22 июля 2017 0

«Русские разыграют эту карту». У США нет законных оснований пребывать в Сирии

Открытая лицензия на 04.08.2015. Шпион., слежка, военный, шпионаж
Соединенные Штаты будут вынуждены покинуть Сирию по первому требованию РоссииФото: Pixabay
новость из сюжета:
Война в Сирии
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У американских военных нет никаких законных оснований находиться в Сирии, так как Дамаск не давал США разрешения на проведение военной операции на территории страны. Об этом заявил генерал спецназа США Рэймонд Томас на форуме по безопасности в Аспене.

«Недалек тот день, когда русские скажут: «Почему вы всё ещё в Сирии, США?», — предупредил коллег Томас, его слова приводит RT. По его мнению, войска США вошли в Сирию оправданно, но если «русские разыграют эту карту, то, когда мы захотим остаться, не сможем этого сделать».

Американский генерал подчеркнул, что единственное основание для пребывания военных США в Сирии — это операция по борьбе с терроризмом.

Как напоминает информагентство Nation News, правительство Сирии уже высказывалось против иностранного военного присутствия на территории страны без разрешения официального Дамаска. При этом руководство САР вынуждено мириться с пребыванием войск США на своей территории.

Нина Калинина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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