08:53 22 июля 2017 0

Соединенные Штаты будут вынуждены покинуть Сирию по первому требованию России Фото: Pixabay

У американских военных нет никаких законных оснований находиться в Сирии, так как Дамаск не давал США разрешения на проведение военной операции на территории страны. Об этом заявил генерал спецназа США Рэймонд Томас на форуме по безопасности в Аспене.

«Недалек тот день, когда русские скажут: «Почему вы всё ещё в Сирии, США?», — предупредил коллег Томас, его слова приводит RT. По его мнению, войска США вошли в Сирию оправданно, но если «русские разыграют эту карту, то, когда мы захотим остаться, не сможем этого сделать».

Американский генерал подчеркнул, что единственное основание для пребывания военных США в Сирии — это операция по борьбе с терроризмом.

Как напоминает информагентство Nation News, правительство Сирии уже высказывалось против иностранного военного присутствия на территории страны без разрешения официального Дамаска. При этом руководство САР вынуждено мириться с пребыванием войск США на своей территории.