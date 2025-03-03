Выгодно ли брать отпуск в марте

Март 2025 года станет не самым выгодным, но и не самым плохим месяцем для отпуска, сообщил эксперт Headhunter по трудовому праву Ольга Владимирова. Это связано с количеством рабочих дней в месяце, которые влияют на размер отпускных выплат.
«Если вы хотите получить больше денег за отпуск, стоит выбирать месяцы с максимальным количеством рабочих дней. Март в этом плане — не самый выгодный, но и не самый плохой вариант. Если же для вас важнее продолжительность отдыха или другие личные обстоятельства, март может стать хорошим компромиссом», — сказала Владимирова в беседе с РИА Новости.
Эксперт также уточнила, что в марте будет 21 рабочий день и 10 выходных. Несмотря на перенос праздничного дня с 8 марта на 13 июня, количество выходных дней остается прежним, что делает март достаточно сбалансированным месяцем для отпуска.
Как объяснила Владимирова, расчет размера отпускных выплат производится на основе среднего заработка за день, который умножается на количество дней отпуска. С увеличением числа выходных и праздничных дней в месяце, размер отпускных уменьшается. Это обусловлено сокращением количества рабочих дней в таких месяцах, что ведет к понижению среднедневного заработка.
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