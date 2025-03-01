Российские хоккеисты произвели фурор в американской лиге: главные моменты с Овечкиным и Сорокиным

В выходные российские хоккеисты стали главными героями матчей НХЛ, поразив болельщиков яркими моментами. Александр Овечкин из «Вашингтон Кэпиталз» и Илья Сорокин из «Нью-Йорк Айлендерс» украсили игровой день рекордами и курьезами, оставив след в истории лиги. Подробности в материале URA.RU.
Овечкин приближается к Гретцки
Александр Овечкин в матче против «Тампа-Бэй Лайтнинг» забросил свою 884-ю шайбу в карьере, сократив отставание до 10 голов от рекорда Уэйна Гретцки (894). Этот момент стал ключевым в игре, транслировавшейся на ABC. «И гол! Алекс Овечкин!» — воскликнул комментатор под овации трибун. Однако усилий россиянина не хватило для победы: «Вашингтон» уступил 1:3.
Ранее на неделе Овечкин уже блистал, оформив хет-трик в матче против «Эдмонтон Ойлерз» и став первой звездой игрового дня. Его победная шайба принесла команде успех, но на этот раз «Кэпиталз» не смогли повторить результат.
Сорокин и «счастливый» гол
Илья Сорокин из «Айлендерс» попал в заголовки благодаря нестандартному голу в ворота «Нэшвилл Предаторз». Вратарь отразил бросок, но шайба после рикошета от соперника влетела в сетку. По правилам НХЛ автоголы не засчитываются, поэтому гол записали на счет Сорокина.
Сам голкипер скромно прокомментировал ситуацию: «Это был хороший сейв, но я даже не понял, кто последним коснулся шайбы». Его команда одержала победу 7:4, укрепив позиции в турнирной таблице.
Итоги игр и будущие матчи
Пока «Вашингтон» проиграл «Тампе», «Айлендерс» праздновали успех против «Нэшвилла». Теперь внимание фанатов переключается на предстоящие встречи: «Флорида Пантерз» против «Калгари Флэймз» и «Коламбус Блю Джекетс» против «Детройт Ред Уингз». Интрига сезона нарастает.
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