В курганских домах досрочно дали горячую воду

В пятницу, 21 июля, в шести домах Кургана раньше срока появилась горячая вода. Это произошло на улице Куртамышской, в домах 11, 13, 18, 20, а также по адресам: Линейная, 4 и Межевая, 18, сообщили «URA.RU» в пресс-службе ПАО «Курганская генерирующая компания».
Энергетики заверили, что в понедельник, 24 июля, также досрочно возобновится горячее водоснабжение по адресам: улица С. Батора, 13, 14, 15, 16; К. Мяготина, 53, 55а, 57; Невежина, 13, 15, 17, 18.
Заминка с подачей горячей воды на ул. Куртамышской, 22 произошла по вине товарищества собственников жилья. СП «Тепловые сети» полностью выполнили объем работ, однако ТСЖ оказалось не готово к приему теплоносителя, — отметили в компании.