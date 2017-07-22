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Главные новости Курганской области
13:37  22 июля 2017 0

В курганских домах досрочно дали горячую воду

Вода из крана. Курган, душ, вода
Горячее водоснабжение уже восстановлено в шести домахФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В пятницу, 21 июля, в шести домах Кургана раньше срока появилась горячая вода. Это произошло на улице Куртамышской, в домах 11, 13, 18, 20, а также по адресам: Линейная, 4 и Межевая, 18, сообщили «URA.RU» в пресс-службе ПАО «Курганская генерирующая компания».

Энергетики заверили, что в понедельник, 24 июля, также досрочно возобновится горячее водоснабжение по адресам: улица С. Батора, 13, 14, 15, 16; К. Мяготина, 53, 55а, 57; Невежина, 13, 15, 17, 18.

Заминка с подачей горячей воды на ул. Куртамышской, 22 произошла по вине товарищества собственников жилья. СП «Тепловые сети» полностью выполнили объем работ, однако ТСЖ оказалось не готово к приему теплоносителя, — отметили в компании.

Наталья Михалева
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© Служба новостей «URA.Ru»
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