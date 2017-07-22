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22 июля 2017
21 июля 2017
20 июля 2017
21:46  22 июля 2017 0

На тюменском озере под знаком «Купаться запрещено» утонула женщина

Открытие Огонь Пляжа, запрет, купаться запрещено, купание, балтым, озеро, водоем, лето
Трагедия произошла на Цимлянском карьереФото: Дарья Попова © URA.RU

Вечером 22 июля на Цимлянском озере утонула жительница Тюмени. Беда с женщиной случилась у берега под знаком «Купаться запрещено».

Трагедия произошла в пятом часу вечера. Как уточняет сайт «72.ру», на место выехали две бригады скорой, одна из которых добралась до пострадавшей через две минуты после вызова, позже подоспела вторая машина. Медики более сорока минут проводили сердечно-легочную реанимацию, но безуспешно: женщину спасти не удалось.

Очевидцы произошедшего рассказали изданию, что тюменка купалась возле берега под знаком «Купаться запрещено». Вместе с ней отдыхали и ее друзья.

Ранее «URA.RU» сообщало о трагедии, произошедшей в Челябинской области. Двое свердловчан поехали рыбачить в соседний регион на лодках, один из них, 61-летний мужчина утонул. Позже стало известно, что он находился в лодке без спасательного жилета.

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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