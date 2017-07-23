В Москве скончалась легендарная телеведущая «Первого канала»

13:22 23 июля 2017 0

Миронову многие звезды считают своей крестной мамой Скрин видео "Первый канал"

Известная телеведущая Елена Миронова, много лет проработавшая на «Первом канале», скончалась после тяжелой болезни. Миронова с неизменной улыбкой желала всем хорошего дня в программе «Доброе утро» в конце девяностых, долгие годы она работала корреспондентом программы «Время», многие помнят ее репортажи. Миронова долго боролась с недугом, но тот оказался сильнее.

О смерти Мироновой сообщили на «Первом канале». Коллеги всегда вспоминают о ней с теплом, многие телезвезды считают Миронову крестной мамой. Когда «Первый канал» отмечал 30-летие «Доброго утра», Андрей Малахов, который начинал карьеру в этой программе, приглашал Елену Миронову на эфир, но здоровье не позволило ей прийти в студию.

«Я позвонил ей, и она сказала, что она не может прийти, она уже не встает. У нее химия, — сказал Малахов в эфире. — Она передавала всем огромный привет, и я хочу, чтобы мы сейчас поаплодировали Лене, потому что столько моментов, пережитых с ней. Лена, мы тебя любим».

Когда состоится прощание с Еленой Мироновой, станет известно позднее.