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23 июля 2017
22 июля 2017
Главные новости Москвы
13:22  23 июля 2017 0

В Москве скончалась легендарная телеведущая «Первого канала»

Миронову многие звезды считают своей крестной мамойСкрин видео "Первый канал"

Известная телеведущая Елена Миронова, много лет проработавшая на «Первом канале», скончалась после тяжелой болезни. Миронова с неизменной улыбкой желала всем хорошего дня в программе «Доброе утро» в конце девяностых, долгие годы она работала корреспондентом программы «Время», многие помнят ее репортажи. Миронова долго боролась с недугом, но тот оказался сильнее.

О смерти Мироновой сообщили на «Первом канале». Коллеги всегда вспоминают о ней с теплом, многие телезвезды считают Миронову крестной мамой. Когда «Первый канал» отмечал 30-летие «Доброго утра», Андрей Малахов, который начинал карьеру в этой программе, приглашал Елену Миронову на эфир, но здоровье не позволило ей прийти в студию.

«Я позвонил ей, и она сказала, что она не может прийти, она уже не встает. У нее химия, — сказал Малахов в эфире. — Она передавала всем огромный привет, и я хочу, чтобы мы сейчас поаплодировали Лене, потому что столько моментов, пережитых с ней. Лена, мы тебя любим».

Когда состоится прощание с Еленой Мироновой, станет известно позднее.

Татьяна Трушина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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