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26 июля 2017
25 июля 2017
Главные новости Свердловской области
18:26  26 июля 2017 0

В свердловском правительстве переосмыслили понятие «патриотизм». Два ветерана остались без работы

Заседание правительства Свердловской области. Екатеринбург, глацких ольга
Ольга Глацких затеяла масштабные пеобразования в департаменте молодежной политикиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В сентябре в Свердловской области будут ликвидированы две старейшие организации по работе с молодежью. А именно: ГАУ СО «Дом молодежи», много лет возглавляемая ветераном уральской политики Лейлой Расуловой, и ГАУ СО «Региональный центр патриотического воспитания», возглавляемый Игорем Родобольским.

Как пояснила корреспонденту «URA.RU» глава областного департамента молодежной политики Ольга Глацких, взамен будет создана единая организация по работе с молодежью. Это делается в целях оптимизации расходов и повышения эффективности управления. «Аудитории этих организаций пересекаются, в ряде случаев эти ведомства занимаются одними и теми же мероприятиями. В результате приходится брать информацию по участникам и оттуда, и оттуда, при этом общей базы не ведется — это все неэффективное управление», — пояснила Ольга Глацких.

Кроме того, по словам главы департамента, в настоящее время в правительстве намерены серьезно поменять стратегию работы с молодежью. «У нас была в провале работа по теме „гражданский патриотизм“. Раньше, если мы говорили о патриотизме — он был у нас исключительно с военным уклоном. Теперь же в конце августа у нас будет запущен очень большой проект по гражданской патриотике, а полностью работа в этом направлении будет развернута в 2018 году», — рассказала Ольга Глацких.

Ольга Глацких была назначена главой департамента молодежной политики в конце 2016 года. С самого начала ее прихода в кабмине заговорили о грядущих реформах и ликвидации ряда не оправдавших себя направлений. Однако процесс встретил определенное сопротивление со стороны заслуженных работников, боявшихся лишиться финансирования. Тем не менее, по словам источников «URA.RU», недавно в резиденции губернатора было принято принципиальное решение об одобрении реформ. Ключевой причиной стали весенние митинги оппозиции, привлекшие на улицу большое количество молодежи и показавшие тем самым неэффективность прежней работы.

Игорь Чукреев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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