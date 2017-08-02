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Главные новости Югры
18:39  02 августа 2017 0

Югорские энергетики потратят сотни миллионов на подготовку к зимнему периоду

«ЮТЭК-Региональные сети» выполнила 59% работ по подготовке сетей к осенне-зимнему сезонуФото: utek-rs.ru

В этом году энергетическая компания «ЮТЭК-Региональные сети» в рамках подготовки инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 2017-2018 проведет 411 ремонтных мероприятий, на которые будет потрачено почти 358 миллионов рублей. Эти цифры были озвучены 28 июля на выездном совещании в городе Советский, на котором обсуждались темпы подготовки объектов ЖКХ Кондинского и Советского районов, Югорска, Урая и Нягани к предстоящему сезону.

Из указанных муниципальных образований «ЮТЭК-РС» работает в Урае и Нягани. По словам начальника управления инженерной инфраструктуры компании Федора Феофилактова, там на ремонт сетей будет выделено 39 и 31 млн соответственно. На сегодняшний день на всех территориях присутствия компании уже выполнено 59% от полного объема работ.

К концу сентября все работы должны быть завершены
Фото: utek-rs.ru

На заседании, в котором также приняли участие представители Ростехнадзора и компании сферы ЖКХ, обсуждались вопросы погашения задолженностей за поставленные энергоресурсы и развития концессионных соглашений в отрасли. Курировал встречу заместитель директора департамента ДепЖКХ и энергетики Югры Елена Шухорова.

Следующее заседание будет посвящено вопросам подготовки к осенне-зимнему периоду объектов ЖКХ Нефтеюганска, Нефтеюганского района, Сургута и Сургутского района, Пыть-Яха, и Когалыма. Всего до конца августа таких будет проведено четыре. Исходя из климатических условий региона, электросетевые компании завершают все ремонтные работы к концу сентября, чтобы в октябре получить паспорт готовности к зиме.

Как рассказали «URA.RU» в «ЮТЭК-РС», все ремонтно-подготовительные работы идут в полном соответствии с планом, который ранее был согласован с администрациями населенных пунктов.

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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