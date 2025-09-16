Украинские беспилотники атаковали 11 регионов России: карта атак БПЛА на 16 сентября

В ночь на 16 сентября российские средства ПВО сбили 87 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ. Наибольшее число дронов было уничтожено в небе над Курской областью — 30, и над Ставропольским краем — 18.
По данным ведомства, еще 11 беспилотников были сбиты в Ростовской области, 10 — в Брянской, пять — в Тульской, четыре — в Рязанской. Кроме того, три дрона были ликвидированы над территорией Республики Крым, по два — в Волгоградской и Воронежской областях, а также по одному — над Нижегородской областью и акваторией Черного моря.
В результате падения обломков в Курске поврежден частный дом, а в Ростовской области зафиксировано возгорание сухой травы. Жертв и серьезных разрушений, по предварительным данным, нет. Также этой ночью в некоторых регионах был введен режим беспилотной опасности. Карта и подробности атак — в материале URA.RU.
Ростовская область: загорелась трава
В пяти районах Ростовской области была отражена атака беспилотников. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, украинские БПЛА были успешно перехвачены на территории Миллеровского, Чертковского, Шолоховского, Боковского и Верхнедонского районов.
Он отметил, что жертв среди населения нет. Глава региона уточнил, что вблизи хутора Солонцовский Верхнедонского района произошло возгорание сухой травы, которое было оперативно ликвидировано. В настоящее время продолжается проверка возможных других повреждений на земле.
Курская область: пострадал угол частного дома
В Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 16 сентября системы ПВО сбили 30 украинских беспилотников, из них 24 — в период с 22:00 до 23:00. Губернатор Курской области Александр Хинштейн уточнил, что в Курске из-за падения обломков дрона был поврежден угол жилого дома на улице Клюквинской. По предварительной информации, никто не пострадал, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Саратовская область: беспилотники атаковали Энгельс и Саратов
В Энгельсе и Саратове были сбиты украинские БПЛА. Об этом сообщил telegram-канал «Радар по всей России — БПЛА, ракеты, самолеты». Официальной информации от властей и ведомств пока не поступало.
В некоторых регионах была объявлена беспилотная опасность
В ночь на 16 сентября в нескольких российских регионах был введен режим опасности из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщили власти Брянской, Пензенской, Тульской и Воронежской областей.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем telegram-канале призвал жителей оставаться в помещениях, избегать окон и при необходимости обращаться по номеру 112. По его информации, силы ПВО за ночь уничтожили 10 вражеских беспилотников, пострадавших и разрушений нет. В Пензенской области, как сообщил губернатор Олег Мельниченко, в целях безопасности временно ограничили работу мобильного интернета.
Глава Тульской области Дмитрий Миляев также призвал граждан сохранять спокойствие и напомнил о едином номере экстренных служб — 112. В Воронежской области губернатор Александр Гусев заявил, что за ночь над двумя районами области были уничтожены два беспилотника, пострадавших и разрушений нет. Режим опасности сохраняется.
